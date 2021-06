Tesla inc. : Gagne 2% porté par l'analyse d'un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla gagne plus de 2% à New York, porté par une analyse de Wedbush Securities qui a réitéré aujourd'hui on opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 1.000 dollars sur le titre, en dépit de la perspective d'un important rappel de véhicules en Chine.



Le constructeur va en effet devoir corriger un logiciel sur plus de 285.000 de ses véhicules afin de se plier aux exigences des autorités chinoises, qui ont identifié un problème de sécurité sur le système 'autopilot', rappelle l'analyste dans une note de recherche.



Pour Wedbush, il s'agit d'un 'moment de vérité' pour le groupe californien, qui faisait tout pour éviter d'en arriver à une telle situation depuis un an.



Le bureau d'études évoque même une 'gifle' infligée à Elon Musk dans ce pays-clé pour le développement du groupe, appelé à représenter 40% de ses ventes dès l'an prochain.



'Nous pensons que cet épisode ne constitue qu'un incident de parcours pour le groupe qui n'est pas susceptible de faire dérailler le scénario favorable qui se profile à court et long terme pour Tesla en Chine', tempère-t-il dans une note.



'Ceci dit, il va falloir que le groupe adopte une trajectoire plus sûre concernant les questions liées à la sécurité d'autopilot sous peine de se retrouver confronté à d'autres problèmes de relations publiques', conclut Wedbush.



