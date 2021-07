Tesla inc. : Gagne 1%, l'analyse d'un broker

(CercleFinance.com) - Tesla gagne près de 1% à New York, porté par l'analyse de Wedbush qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 1000 dollars.



Avec 201 250 véhicules vendus et 206 421 véhicules produits au second trimestre, l'analyste souligne une ' performance trimestrielle impressionnante '.



Le constructeur est en effet parvenu à faire mentir les plus sceptiques qui tablaient sur 'un échec important' du constructeur, en raison de la pénurie de semi-conducteurs, un composant stratégique pour l'industrie des véhicules électriques, souligne-t-on chez Wedbush.



L'analyste estime ainsi que cette performance pourrait permettre à Tesla d'atteindre son objectif d'environ 900 000 véhicules cette année.





