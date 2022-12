Tesla inc. : En marche arrière, l'avis d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla cède plus de 6% sur le Nasdaq, alors que Canaccord Genuity a réduit jeudi son objectif de cours sur le titre, passant de 304 à 275 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker canadien fait remarquer que le groupe automobile vient de subir la pire correction boursière de son histoire avec un repli qui atteint désormais près de 62% depuis le début de l'année.



Aux cours actuels, la capitalisation du groupe californien (419 milliards de dollars) est repassée en-dessous de celle de la compagnie pétrolière ExxonMobil (438 milliards), fait-il valoir dans son étude.



Canaccord reconnaît qu'entre la chute des ventes en Chine, la baisse de ses prix de vente et le dossier Twitter, les fondamentaux de l'entreprise sont loin d'être évidents en ce moment.



Mais le courtier assure percevoir quelques signaux encourageants pour les six à 12 prochains mois, tout particulièrement dans une optique de long terme, à commencer par le scénario d'une prochaine réouverture de l'économie chinoise.



Le professionnel dit également beaucoup miser sur la mise en place, aux Etats-Unis, de crédits d'impôts destinés aux acquéreurs de véhicules électriques.



De ce point de vue, Canaccord Genuity estime que Tesla demeure toujours le 'mastodonte' en matière de développement durable du fait non seulement de son leadership renforcé dans les véhicules électriques, mais aussi de son positionnement sur quelques marchés adjacents tels que le solaire, le stockage d'énergie ou la robotique.



