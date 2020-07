Tesla inc. : En hausse, porté par un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla avance ce mardi de +3%, alors que l'analyste Morgan Stanley a indiqué mardi que celui-ci pourrait atteindre 2.070 dollars, si la demande de ses voitures dépassait les attentes.



Le scénario le plus optimiste (le 'bull case' en anglais) du broker est ainsi basé sur une prévision de volume de six millions d'unités d'ici 2030, contre un 'idéal' précédent de quatre millions d'unités.



Cette hypothèse intègre aussi une marge d'EBITDA de 20%, ce qui placerait l'entreprise parmi les meilleurs constructeurs automobiles de luxe.



Ce 'scénario bull case' n'a en revanche pas changé l'opinion du broker : malgré ces commentaires, Morgan Stanley maintient son avis 'sous-pondérer' sur le titre, avec un objectif de cours de 740 dollars.



