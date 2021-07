Tesla inc. : En hausse après son bénéfice trimestriel

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné hier 2,2% à la Bourse de New York. Le revenu total a augmenté de 98 % à 11,958 milliards de dollars en glissement annuel au deuxième trimestre.



' Ce résultat a été obtenu principalement grâce à une croissance substantielle des livraisons de véhicules ' indique le groupe. Au cours du deuxième trimestre de 2021, le groupe a produit et livré plus de 200 000 véhicules.



' Avec une demande mondiale de véhicules à des niveaux records, l'offre de composants aura une forte influence sur le taux de croissance de nos livraisons pour le reste de l'année ' indique la direction.



Le bénéfice d'exploitation s'est amélioré au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 1,3 milliard de dollars, ce qui se traduit par une marge d'exploitation de 11,0%.



