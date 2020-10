Tesla inc. : Dévoile ses chiffres de ventes du 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir produit 145 036 véhicules au cours du 3e trimestre, et en avoir livré 139 300 à ses clients - dont environ 7% à travers des contrats de leasing.



Le constructeur indique que ses stocks de véhicules neufs se sont réduits au cours du trimestre.



Testa rappelle toutefois que les livraisons de véhicules ne doivent pas être considérées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels, qui dépendent de multiples facteurs, comme le coût des ventes, les mouvements de change et la prise en compte du leasing.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel