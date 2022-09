Tesla inc. : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a revu à la hausse son objectif de cours sur Tesla, qui passe de 375 à 400 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude diffusée ce vendredi, le broker souligne que la progression de la marge brute du constructeur californien a eu tendance à ralentir cette année en raison de l'impact des mesures de confinement sur l'activité de ses usines et du démarrage de nouveaux sites, ce qui ne devrait pas empêcher cet indicateur de rester orienté à la hausse en 2022.



S'agissant du prochain exercice, Deutsche estime que Tesla pourrait améliorer sa marge brute de 300 points de pourcentage d'une année sur l'autre, grâce à la montée en puissance de sites de production affichant un moindre coût des produits vendus (CPV).



A en croire le courtier, l'exercice 2023 s'annonce 'crucial' pour Tesla en raison - entre autres - de la croissance rapide de ses volumes, des lancements prévus du Cybertruck et du Semi et de l'optimisation de son empreinte industrielle.



A plus long terme, les marges bénéficiaires du groupe pourraient encore s'améliorer, promet-il, une perspective qu'il juge prometteuse sachant que les volumes du fabricant de véhicules électriques sont appelés à augmenter.



