Tesla inc. : Deutsche Bank réduit ses prévisions

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur Tesla, assortie d'un objectif de cours de 500 dollars, tout en réduisant certaines de ses prévisions sur le groupe californien.



Alors que le constructeur de voitures électriques doit publier ses chiffres de livraisons pour le troisième trimestre d'ici à la fin de la semaine, le broker se montre, dans une note de recherche, un petit peu plus prudent qu'auparavant.



Pour le trimestre écoulé, Deutsche Bank dit ne plus tabler que sur 130.000 livraisons, contre 140.000 précédemment, soit un niveau inférieur au consensus actuellement établi à 136.000 unités.



Le courtier dit en effet redouter une déception au niveau de l'activité commerciale aux Etats-Unis, où le SUV Model Y doit faire face à une concurrence accrue.



Deutsche Bank abaisse par ailleurs de 5.000 unités, à 480.000 unités, sa prévision de livraisons pour l'ensemble de l'exercice, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette des objectifs officiellement communiqués par le groupe.



L'intermédiaire - qui a relevé sa recommandation sur le titre la semaine dernière - précise toutefois qu'il devrait s'agir d'un nouveau record, qu'il explique principalement par le succès du Model Y.



