Tesla inc. : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé mardi son objectif de cours sur Tesla, porté de 830 à 1025 dollars en prévision d'une montée des volumes de livraisons du groupe à horizon 2030 et d'une amélioration de sa marge brute.



Dans une note de recherche, le broker dit avoir identifié quatre thématiques qu'il juge à même de valider dès cette année le potentiel de croissance du fabricant de véhicules électriques.



Il s'agit, selon lui, (1) d'une expansion des capacités de production du groupe et (2) d'une progression des marges, un élément qu'il juge fondamental dans la mesure où ce sont les marges qui assureront d'après lui la croissance future du constructeur.



Dans sa note, Credit Suisse mentionne par ailleurs (3) le renforcement de la gamme avec l'arrivée très attendue d'un 'Model 2' censé démocratiser la marque avec un prix d'entrée de 25.000 dollars et (4) la nécessité d'améliorer l'autonomie des batteries produites en interne.



Le courtier maintient son opinion 'neutre' sur la valeur.



