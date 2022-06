Tesla inc. : Credit Suisse réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - S'il conserve une vision positive de Tesla avec une opinion maintenue à 'surperformance', Credit Suisse réduit son objectif de cours de 1125 à 1000 dollars, dans le sillage d'une estimation de BPA réduite de 2,06 à 1,10 dollar pour le deuxième trimestre 2022.



Le broker justifie cette réduction par une prévision de livraisons pour cette période abaissée à 242.000 véhicules, largement du fait des fermetures à Shanghai liées à la Covid, de l'impact associé sur les marges, ainsi que de la dépréciation attendue sur le Bitcoin.



Néanmoins, Credit Suisse demeure positif sur Tesla, 'les fondamentaux à long terme restant intacts- et les contraintes d'approvisionnement grandissantes vont probablement renforcer l'avance de Tesla sur les autres constructeurs dans la course aux véhicules électriques'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.