Tesla inc. : Credit Suisse prévoit de solides livraisons

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a renouvelé mardi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 800 dollars sur Tesla en attendant la publication des chiffres de livraisons trimestrielles du groupe californien.



Dans une note de recherche, le broker dit anticiper entre 205.000 et 210.000 livraisons de véhicules électriques sur le deuxième trimestre, là où le consensus ne vise actuellement que 201.000 unités.



S'il reconnaît que les chiffres du constructeur pourraient être bridés par les pénuries de composants et les difficultés rencontrées en Chine, Credit Suisse table sur un mois de juin 'record' (avec près de 115.000 livraisons), une performance qu'il juge 'faisable' au vu des fins de trimestre tonitruantes que signe habituellement le groupe d'Elon Musk.



Même après le rally boursier des dernières semaines (le titre s'est adjugé 12% en trois mois), de solides chiffres de livraisons permettraient de relancer le cours de Bourse, assure le courtier.



