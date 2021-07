Tesla inc. : Credit Suisse plus optimiste que le consensus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a maintenu jeudi son opinion 'neutre' sur Tesla, assortie d'un objectif de cours de 800 dollars, avant la parution - la semaine prochaine - des résultats trimestriels du groupe californien.



La banque suisse explique qu'elle se montre plus optimiste que le consensus en tablant sur un BPA de 1,34 dollar sur le deuxième trimestre, contre une prévision moyenne de 93 cents de la part des analystes.



Credit Suisse estime toutefois que la marge brute du fabricant de véhicules électriques pourrait constituer une bonne surprise, avec un chiffre qui pourrait ressortir au plus haut depuis début 2017.



'Nous partons du principe que la vigueur des ventes en volumes, les hausses de prix et un 'mix' favorable devraient permettre au groupe de plus que compenser la hausse des matières premières et les inefficacités au niveau de la production', explique-t-il.



