Tesla inc. : Canaccord Genuity maintient l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Tesla, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 812 dollars, après la publication des chiffres des livraisons trimestrielles du groupe.



Dans une note de recherche, le broker canadien rappelle que les 201.250 unités annoncées par le fabricant de véhicules électriques au titre du deuxième trimestre ont légèrement dépassé le consensus, fixé à 200.879, et plus largement battu sa propre estimation, établie à 195.187.



Canaccord note néanmoins que si la gamme Model 3/Y, écoulée à 199.360 exemplaires, a facilement dépassé le consensus qui visait 194.182 unités, les livraisons de Model S/X ont, elles, déçu avec seulement 1890 véhicules livrés contre 6697 attendus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.