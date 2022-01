Tesla inc. : BPA plus que triplé au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Tesla a publié mercredi soir, au titre du quatrième trimestre 2021, un BPA ajusté (non GAAP) de 2,54 dollars, plus que triplé (+218%) en comparaison annuelle, avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de près de 5,9 points à 23,1%.



A plus de 17,7 milliards de dollars (dont près de 16 milliards pour l'activité automobile), les revenus du constructeur de voitures électriques ont grimpé de 65%, pour une production en rythme annualisé de plus de 1,22 million de véhicules.



Ainsi sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Tesla a engrangé un BPA ajusté triplé (+203%) à 6,78 dollars pour des revenus totaux en croissance de 71% à plus de 53,8 milliards de dollars et des livraisons records de 0,94 million de véhicules.



