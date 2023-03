Tesla inc. : Berenberg ne conseille plus l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur Tesla, ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 200 à 210 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire étaye sa dégradation par le fait que sa thèse d'achat sur la valeur - qu'il basait sur le pari selon lui erroné d'une guerre des prix en devenir - est désormais largement endossée par le marché.



'Nous partions du principe que Tesla pouvait encore gagner des parts de marché avec une marge brute de l'ordre de 25% (...), une perspective que les investisseurs semblent désormais intégrer à horizon 2025', poursuit-il.



Berenberg justifie surtout sa dégradation par un potentiel haussier jugé beaucoup plus limité sachant que le titre a repris 21% depuis son relèvement de recommandation sur l'action, qui datait du mois de janvier.



