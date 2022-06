Tesla inc. : Barclays relève sa cible, reste à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé vendredi son objectif de cours sur Tesla de 325 à 370 dollars, tout en maintenant sa recommandation 'sous-pondérer' sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker dit s'attendre à ce que les résultats de deuxième trimestre devraient ressortir en-dessous des attentes, sous l'effet d'un repli de la production d'un trimestre à l'autre.



Cette dynamique est sans doute à l'origine du tweet d'Elon Musk affirmant que l'entreprise devait réduire ses effectifs d'environ 10%, poursuit Barclays, qui ne pense pas qu'une éventuelle consommation de trésorerie constitue un véritable problème, le marché étant disposé selon lui à relativiser un deuxième trimestre décevant pour cause d'épidémie de Covid.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.