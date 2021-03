Tesla inc. : ARK Investment voit le titre à 3000 dollars en 2025

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Tesla s'adjuge plus de 4% lundi à la Bourse de New York, dopée par des propos de la société d'investissement new-yorkaise ARK Investment, qui voit le titre approcher des 3000 dollars à l'horizon 2025.



ARK, qui s'est spécialisée dans l'investissement au sein des entreprises incarnant 'l'innovation disruptive', explique être arrivé à son objectif en se basant sur le modèle de simulation 'Monte Carlo', qui a intégré 34 variables et quelque 40.000 résultats possibles.



Parmi les hypothèses formulées par ARK Investment, figure la perspective de ventes comprises entre cinq et 10 millions de véhicules en 2025 ou encore le lancement par le groupe californien de sa propre offre d'assurance.



La firme d'investissement dit également envisager la mise en place d'un service de véhicules avec chauffeur (VTC) ainsi que la possibilité que les voitures de Tesla demeurent entièrement autonomes d'ici à 2025.



Enfin, son scénario le plus favorable - qui aboutit à un cours de 4000 dollars en 2025 - intègre la perspective du lancement d'un service de 'robotaxi'.



Cathie Wood, la fondatrice et directrice général d'ARK Investment, s'était fait connaître l'an dernier en assurant que l'action Tesla pouvait atteindre un cours de 1500 dollars en 2024 (soit 7000 dollars avant division du nominal).



