Tesla inc. : Pourquoi Tudor, Pickering, Holt & Co. adopte un conseil vendeur sur Tesla

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Tudor, Pickering, Holt & Co. ont initié jeudi la couverture du titre Tesla avec une recommandation 'vendre', une décision rare au sein d'un consensus qui reste largement acheteur à Wall Street.



Dans sa note de recherche, le bureau d'études texan justifie son conseil par des questions de valorisation.



'Ne vous méprenez pas, nous sommes d'avis que Tesla a réussi un travail formidable en établissant une entreprise de classe mondiale dans toute une série de domaines et la rapidité et l'ampleur avec lesquelles il a développé ses opérations dans la construction automobile sont tout bonnement impressionnantes', reconnaît le cabinet basé à Houston.



'Pour justifier le cours actuel de l'action, il faudrait - selon nous - que le groupe atteigne des ventes annuelles de l'ordre de huit millions d'unités, avec un taux d'adoption des véhicules autonomes de 40%', explique-t-il cependant.



Tudor dit prévoir, pour sa part, des ventes en volume de 5,1 millions à horizon 2030, à comparer avec une prévision d'environ 863.000 cette année.



Son objectif de cours est de 537 dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.