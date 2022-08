Teract : Première cotation sur les chapeaux de roues

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teract s'introduit en Bourse sur les chapeaux de roue ce lundi via la conclusion d'un accord définitif de rapprochement entre le SPAC 2MX Organic et le distributeur InVivo Retail.



Pour ce premier jour de cotation sur Euronext Paris, le cours de Teract s'envole de plus de 33%, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 730 millions d'euros.



L'entrée en Bourse de Teract est le résultat du rapprochement d'InVivo Retail, qui détient entre autres les enseignes de jardinerie Gamm vert et Jardiland, avec 2MX Organic, le SPAC de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari destiné à réaliser des acquisitions dans le secteur des biens de consommation durable.



InVivo Retail compte 1.597 magasins, dont 213 sont détenus en propre, exploités sous les enseignes de jardinerie Gamm vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, ainsi que sous les marques de distribution alimentaire Frais d'Ici et Bio&Co et d'animalerie Noa



L'actionnariat de Teract est désormais composé d'InVivo, l'actionnaire majoritaire de Teract et l'un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens, des fondateurs de 2MX Organic, de Bpifrance et de plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan.



Selon des sources de marchés, 2MX Organic avait pris pour cible, au début de l'année 2021, l'enseigne de distribution de produits frais Grand Frais.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.