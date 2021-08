TELEPERFORMANCE : Relèvement du stop et de l'objectif de cours

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action TELEPERFORMANCE invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

NB: les investisseurs qui ont suivi notre conseil sur cette même valeur en date du 15/07 pourront conserver la position, en prenant soin d'ajuster le stop et l'objectif de cours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action proposée a vu son cours croitre entre le 18 juin et le 13 juillet, alors que le marché dans son ensemble accusait un début de reflux. Même surperformance remarquable la semaine passée. Les gaps de poursuite, certes minces, sont encore présents sur la configuration haussière. La moyenne mobile à 100 jours (en orange) que les cours n'ont plus visitée depuis le 15 février, est en phase d'accélération haussière (progression de la Vz, vitesse ascensionnelle). A plus court terme, c'est la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) constitue un niveau solide de support graphique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action TELEPERFORMANCE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre TELEPERFORMANCE au cours de 371.20 € avec un objectif à 425.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 349.000 €.

Le conseil TELEPERFORMANCE Positif 371.200 € Objectif : 425.000 € Potentiel : +14.49 % Stop : 349.000 € Résistance(s) : 400.000 / 425.000 Support(s) : 353.000 / 342.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime