Teleperformance : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 380 E après un exercice 22 que l'analyste estime ' rassurant '.



' Les résultats annuels sont rassurants sur les tendances organiques sous-jacentes (UBSe c10,5% en 2023) et les perspectives de réduction des coûts des services (l'impact des sorties annoncées est négligeable) ' indique UBS.



Teleperformance a fait état d'un résultat net part du groupe en augmentation de 15,8 %, à 645 ME, laissant apparaître un résultat net dilué par action de 10,8 euros, contre 9,36 euros un an plus tôt (soit une hausse de 15,4%) en douze mois.



La direction a confirmé par ailleurs les objectifs financiers 2025, soit au moins 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors acquisitions.



