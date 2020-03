Teleperformance : Suspension d'objectifs et report d'AG

(CercleFinance.com) - Face à la crise sanitaire, Téléperformance annonce suspendre les objectifs 2020 indiqués le 20 février et reporter au 26 juin l'assemblée générale initialement prévue le 16 avril, mais ne remet pas en cause le versement d'un dividende de 2,40 euros par action au titre de 2019.



Le groupe de centres de contact déclare bénéficier d'une structure financière solide et prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les effets négatifs de cette crise sur sa rentabilité et sa liquidité.



Compte-tenu de cette situation exceptionnelle, il a décidé de prendre toutes les mesures visant en priorité à garantir la sécurité de ses collaborateurs, la poursuite de l'activité de ses clients ainsi que sa solidité financière, dans le respect des directives des autorités.



