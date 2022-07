Teleperformance : Stifel reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Teleperformance avec un objectif de cours abaissé de 420 à 380 euros (soit un potentiel de hausse d'environ 30%), pour refléter des multiples de valorisation plus bas pour le groupe de centres de contact.



'L'entreprise pourrait être plus résiliente que ce que nous pensions, et qu'elle pourrait maintenir une croissance solide des ventes dans un ralentissement économique grâce à son mix d'activités, des vents favorables structurels et sa diversification stratégique', estime-t-il.



Le broker ajoute que l'action s'est significativement dévalorisée depuis le début de l'année, offrant une opportunité unique pour des investisseurs de long terme, et que sur le court terme, les résultats semestriels pourraient servir de catalyseur positif.



