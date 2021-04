Teleperformance : Stifel réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel estime que 'la forte dynamique des ventes de Teleperformance se poursuivra au deuxième trimestre'.



Le bureau d'analyses reste toutefois prudent quant aux prévisions du second semestre, notamment en raison de la suppression progressive des programmes de soutien gouvernemental.



Stifel estime que le chiffre d'affaires et le BPA devraient augmenter de l'ordre de 3% pour l'exercice 2021. Dans ces conditions, la banque réitère sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 385 euros.





