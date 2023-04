Teleperformance : Stifel dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Teleperformance de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 340 à 220 euros, au lendemain de l'annonce par le groupe de centres de contact de sa proposition d'acquisition de Majorel.



S'il comprend la rationalité derrière cette opération et la voit comme un élément positif net à moyen et long terme, le broker ne voit guère de raison pour le titre de rebondir au cours des six à 12 prochains mois.



Stifel pointe la série d'annonces déroutantes et de résultats décevants sur les tous derniers mois, le manque de visibilité sur l'engagement des actionnaires de Majorel, ainsi que les incertitudes apportées par l'intelligence artificielle et ChatGPT.



