Teleperformance : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Teleperformance avec un objectif de cours inchangé de 380 euros.



Le broker accueille favorablement les mesures prises par la direction en matière de transparence mais indique néanmoins que ' d'autres initiatives sont nécessaires de la part de l'entreprise afin de rebâtir la confiance. '



Stifel ajoute qu'il faudra du temps au marché pour digérer les récents événements et que le titre est désormais ' très exposé à toute controverse ESG '.



Pour rappel, le titre a été victime la semaine dernière d'un mouvement de ventes massives provoqué par l'annonce de l'ouverture d'une enquête sur l'environnement de travail dans sa filiale colombienne.



Stifel rapporte toutefois avoir constaté peu d'inquiétudes de la part des investisseurs concernant les allégations en Colombie, ' les investisseurs ayant notamment à l'esprit le contexte politique du pays '.



Stifel estime néanmoins que les initiatives supplémentaires annoncées sont ' nécessaires ' -comme un appel avec le représentant des salariés au conseil d'administration ou une visite de site- et encourage la publication des audits réalisés.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.