Teleperformance : Stable, un analyste reste optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Teleperformance est stable cet après-midi, alors que l'analyste Morgan Stanley confirme sa recommandation 'Surpondérer' sur celui-ci.



'Le rapport annuel de Teleperfomance est celui d'une entreprise avec des marchés finaux de plus en plus diversifiés, une meilleure adhésion des clients, et une surperformance substantielle par rapport aux pairs. (...) Teleperformance reste un titre de premier choix', indique le broker.



Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 260 euros sur la valeur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TELEPERFORMANCE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok