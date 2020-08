Teleperformance : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Teleperformance gagne plus de 1% et surperforme ainsi le CAC40, avec le soutien de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de centres de contact avec un objectif de cours remonté que 260 à 270 euros.



'Teleperformance continuera d'accroitre ses parts de marché, de bénéficier de la pénétration de l'externalisation et de connaitre une expansion de marges grâce à l'adoption d'un télétravail plus permanent', juge le broker qui réduit cependant de 2-4% ses estimations de BPA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TELEPERFORMANCE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok