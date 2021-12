Teleperformance : Salué pour une acquisition aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance prend 2% après l'annonce de l'acquisition de Senture, pour une valeur d'entreprise de 400 millions de dollars, opération qui 'sera immédiatement créatrice de valeur pour les actionnaires, avec une relution du BPA sur une base pro forma pour 2021'.



Avec un chiffre d'affaires de 192 millions de dollars et une marge d'EBITA ajusté de 16% (2021), Senture propose des activités d'assistance consistant à répondre aux demandes des usagers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux aux Etats-Unis.



'Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de spécialisation par secteur client de Teleperformance', explique le PDG Daniel Julien, ajoutant qu'elle 'renforcera son leadership mondial dans le secteur clé des services aux citoyens qui offre un fort potentiel de croissance'.



