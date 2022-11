Teleperformance : Retiré de la 'conviction list' de Goldman

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a retiré lundi le titre Teleperformance de sa liste de valeurs recommandées ('conviction list'), tout en continuant de conseiller l'achat sur la valeur.



L'analyste justifie sa décision par la perspective de l'ouverture d'une enquête sur les activités du groupe en Colombie , un élément qui devrait selon lui peser comme une épée de Damoclès sur le cours de Bourse jusqu'à sa résolution.



Goldman précise toutefois maintenir une recommandation d'achat sur le titre en raison de l'attractivité du marché de l'externalisation des services clients, un segment à forte croissance qui devrait bien résister à une éventuelle récession, souligne-t-il dans une note.



Son objectif de cours se trouve ramené de 390 à 305 euros.



