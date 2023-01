Teleperformance : Résultats de l'enquête sur la modération

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce les résultats de l'enquête mondiale sur l'environnement de travail de ses employés dans les activités de modération de contenu.



Selon l'enquête, 93 % des employés dans les activités de modération de Trust & Safety déclarent se sentir soutenus par Teleperformance, 90 % d'entre eux estiment que le groupe offre un environnement de travail sûr ; 85 % d'entre eux recommanderaient Teleperformance en tant qu'employeur.



Cette étude indépendante a été conduite par Korn Ferry et s'appuie sur des enquêtes en ligne et des entretiens virtuels et en personne avec les collaborateurs des principaux sites des activités de Trust & Safety de Teleperformance, notamment à Lisbonne, Bogota et Athènes. Près de 60 % des 17 500 employés du groupe dans ces activités y ont participé.



Pour rappel, en novembre dernier, la société Teleperformance s'était dite convaincue que 'l'activité de modération de contenu (Trust & Safety) était un service essentiel de première intervention visant à protéger l'ensemble de la société dans le monde digital', mais indiquait que sa décision de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération était 'la décision la plus adéquate'.



