Teleperformance : Résultat net pdg semestriel multiplié par 4

(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 3,4 MdsE au titre du premier semestre, soit une hausse de 36,8% en données comparables, par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA courant est passé de 450 à 678 ME, soit +50,6%. De son côté, l'EBIT a plus que doublé, passant de 154 ME au 1er semestre 2020 à 398 ME au 1er semestre 2021.



Le résultat net part du groupe a plus que quadruplé pour s'établir ainsi à 255 ME, contre 63 ME il y a un an, à l'issue du 1er semestre.



Fort de la très bonne performance enregistrée au 1er semestre, Teleperformance relève ses objectifs annuels 2021, avec une croissance annuelle de chiffre d'affaires pour 2021 d'environ 18 % à données comparables, contre un objectif précédent de croissance 'd'au moins +12%'.





