Teleperformance : Teleperformance relève ses objectifs 2021 après une croissance record au premier semestre

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la relation client -dont l'activité était restée en croissance l'année dernière malgré la crise- a bouclé un semestre explosif, avec une progression organique de 36,8%, un record même pour la firme abonnée aux publications de premier ordre.

Les activités de Teleperformance ont battu un nouveau record de croissance au premier semestre 2021, avec une progression à données comparables de +36,8%, alors même que le premier semestre 2020 était resté en croissance (+5% en données comparables).

"Cet excellent semestre confirme la très bonne orientation des activités depuis le second semestre 2020 et dépasse de loin un simple retour à la dynamique de croissance antérieure à la pandémie. Avec une marge opérationnelle de 14%, niveau supérieur à celui enregistré avant crise, et une génération de cash en hausse de plus de +70 %, cette croissance est rentable et créatrice de valeur pour tous nos partenaires, reflet de la force du modèle d’affaires du groupe", a fait valoir le PDG, Daniel Julien.

Le chiffre d’affaires des six mois écoulés s’est élevé à 3,431 milliards d’euros, soit une progression de 29% sur un an, ou +36,8 % à périmètre et changes constants. Le groupe a notamment été actif dans les services d’assistance aux gouvernements dans le cadre de leurs campagnes de vaccination, essentiellement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Mais même sans compter ce surcroît, la croissance organique sur le semestre reste supérieure à +20%, malgré les effets négatifs persistants sur l’activité de gestion des visas et les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme.

L’Ebita courant du semestre s’est élevé à 479 millions d’euros au 1er semestre 2021, en hausse de 89,5%, soit un taux de marge de 14%, supérieur aux 9,5% de la même période l'an passé, mais encore supérieure à celle d’avant crise (12,8 % au 1er semestre 2019). Cela s’explique principalement par un fort levier opérationnel résultant de la progression très rapide du chiffre d’affaires, la non-récurrence des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire supportées au 1er semestre 2020, ainsi que la discipline en matière de gestion des coûts.

Le résultat opérationnel (Ebit) s’est établi à 398 millions d’euros, contre 154 millions d’euros l’an passé, tandis que le résultat net part du groupe s’est élevé à 255 millions d’euros contre 63 millions d’euros un an auparavant.

L'un des plus gros employeur parmi les entreprises françaises, Teleperformance souligne aussi avoir maintenu un engagement fort envers les collaborateurs, avec la mise en place de programmes gratuits de vaccination notamment en Inde, aux Philippines, en Colombie et en République Dominicaine.

Fort de la très bonne performance enregistrée du semestre écoulé, Teleperformance relève ses objectifs annuels, anticipant désormais une croissance en données constantes de +18% (au lieu de "au moins 12%") et un taux de marge d'Ebita courante de plus de 14,5%, au lieu de "au moins 14%".

Malgré un effet de base moins favorable, en raison du rythme de croissance élevé des activités qui avait été retrouvé au cours de la deuxième moitié de 2020, et une réduction du volume d'activité auprès des gouvernements britannique et néerlandais, le second semestre "continuera de bénéficier de la très bonne dynamique commerciale et de l’accélération continue de la transformation digitale du groupe", assure Teleperformance.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse