Teleperformance : Reçoit la certification Verego SRS

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) à l'échelle du groupe pour la 9ème année consécutive.



“Les scores obtenus démontrent une performance exemplaire dans les domaines de l'éthique, des droits de l'homme, de la communauté et des pratiques environnementales”, a précisé Carole Kerrey, Lead Certification Assessor chez Verego



Pour rappel, la certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leurs stratégies et de leurs pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement.







