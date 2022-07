Teleperformance : RBC initie à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a initié lundi soir la couverture de Teleperformance, le leader mondial de la gestion de l'expérience client, avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 400 euros.



D'après la banque canadienne, le groupe français est tout à fait en mesure de générer une croissance organique comprise entre 5% et 10% sur le moyen-long terme, tout en améliorant ses marges bénéficiaires, au vu de la dynamique favorable de son marché et de la bonne santé de ses clients.



'La technologie dont dispose Teleperformance, ainsi que sa stratégie de diversification dans les services, le distingue de ses concurrents les plus traditionnels', fait valoir RBC.



'En plus d'éventuelles opérations de fusions-acquisitions (M&A), pouvant être financées grâce à un solide flux de trésorerie, nous pensons qu'une prime de valorisation est justifiée', observe l'établissement, qui décrit un 'titre à détenir sur le long terme'.



