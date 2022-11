Teleperformance : Rachats d'actions après un recul 'démesuré'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros suite au recul 'démesuré' de son cours de Bourse ce matin sur le marché parisien.



Le groupe explique être à l'origine de la demande de suspension de cotation de son titre à la suite du mouvement de ventes massives provoquées par l'annonce de l'ouverture d'une enquête sur l'environnement de travail dans sa filiale colombienne.



Au moment de sa suspension, c'est-à-dire peu après 11h00, le titre du géant français de l'externalisation de l'expérience-client décrochait de 33,9%, après avoir dégringolé de plus de 38% au plus bas de la matinée.



Du fait de cette dégringolade boursière, le groupe considère que son titre constitue une 'allocation opportune' de sa trésorerie, est-il souligné dans son communiqué.



Il a décidé en conséquence d'affecter un montant initial de 150 millions d'euros à un programme de rachat d'actions du groupe dans le cadre de l'autorisation donnée par ses actionnaires au mois d'avril.



Le groupe précise qu'il a l'intention de demander la reprise de la cotation de ses actions au plus vite.



Dans un message publié sur son compte Twitter, Edwin Palma Egea - le vice-ministre colombien chargé des relations au travail - indique que son cabinet a décidé d'ouvrir une enquête sur les pratiques professionnelles de la société.



D'après des informations rapportée par Time Magazine, cette décision ferait suite à des témoignages des équipes chargées de modérer les contenus sur la plateforme de partage de vidéos TikTok.



Ces salariés, qui toucheraient à peine 10 dollars par jour, seraient régulièrement confrontés à des images de meurtres, d'abus sur les enfants et de violence à caractère sexuel dans le cadre de leurs activités.



Teleperformance a prévu d'organiser une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs ce soir à 18h00 (heure de Paris).



