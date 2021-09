Teleperformance : Prix GTPW reçu en Colombie

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu le prix Great Place to Work (GPTW) pour ses opérations en Colombie pour la cinquième année consécutive, sur la base d'une enquête à laquelle ont participé 15.700 collaborateurs.



Le groupe rapporte que 91% des employés interrogés le considèrent comme 'un employeur crédible et digne de confiance' et revendique de très bons scores dans les autres domaines évalués : 90% pour la bonne entente, 89% pour la fierté et 86% pour le respect.



'Cette certification revêt une importance particulière, notamment en cette période de crise sanitaire prolongée qui présente des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises dans le monde entier', commente-t-il.



