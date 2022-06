Teleperformance : Placement obligataire de 500 ME

(CercleFinance.com) - Teleperformance a procédé avec succès au placement de sa première émission obligataire de type “Sustainability-Linked Notes” d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon annuel de 3,750 %, arrivant à maturité en juin 2029.



Le produit des Nouvelles Obligations sera alloué au rachat des obligations visées dans le cadre de l'offre de rachat lancée par la Société, et le solde (le cas échéant) du produit des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux de la Société.



Avec cette émission, la Société optimise le profil de sa dette et poursuit l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE.



