Teleperformance : Partenariat avec l'UNICEF

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir noué un partenariat mondial de six millions de dollars avec l'UNICEF visant à renforcer les programmes d'éducation dédiés aux enfants en Inde et aux Philippines, et à apporter une aide en cas de catastrophes dans le monde.



Le groupe de gestion externalisée de la relation client a par ailleurs effectué un don de 500.000 dollars à l'UNICEF pour soutenir son action en Ukraine et apporter un soutien vital aux enfants et à leurs familles victimes de la guerre.



'D'une durée de trois ans, ce partenariat intervient alors que le monde fait face à l'escalade de la guerre en Ukraine, émerge d'une pandémie mondiale et subit des événements climatiques extrêmes', souligne-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel