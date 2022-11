Teleperformance : Partenariat autour de la reforestation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir noué un partenariat avec One Tree Planted, une association à but non lucratif dédiée à la reforestation mondiale.



Ce partenariat vise à financer la plantation de 500 000 arbres en Inde, aux Philippines, dans la région des Andes en Amérique du Sud, au Portugal et dans le sud-est des États-Unis.



Le groupe a également organisé une collecte de fonds invitant ses collaborateurs à soutenir la plantation de 500 000 arbres supplémentaires.



' Teleperformance s'est engagé depuis longtemps dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce partenariat avec One Tree Planted en est la parfaite illustration, commente Clémentine Gauthier-Medina, directrice RSE du groupe. Notre initiative Citizen of the Planet et le financement de la plantation de 500 000 arbres contribuent à créer un meilleur environnement pour tous en améliorant la qualité de l'air et de l'eau. '









