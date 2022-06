Teleperformance : Opération de refinancement finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce le succès de son offre de rachat sur les souches de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 1,500% venant à échéance le 3 avril 2024 et de 750 millions portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 2 juillet 2025.



La société a accepté le rachat d'obligations existantes pour un montant final de 462,5 millions d'euros à un prix de 100,000% pour les obligations 2024 et pour un montant final de 134,5 millions à un prix de 99,250% pour les obligations 2025.



Cette transaction parachève l'opération de Liability Management initiée avec le placement, le 20 juin, d'une émission obligataire Sustainability-Linked Bonds inaugurale pour un montant de 500 millions d'euros (maturité de sept ans, coupon annuel de 3,750%).



