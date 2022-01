Teleperformance : Oddo reste à 'surperformance' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Teleperformance avec un objectif de cours inchangé de 448 euros.



Le broker revient sur l'acquisition de Senture, vue comme 'une excellente opportunité de se renforcer sur les services auprès des administrations aux USA pour un prix raisonnable'.



Le prix d'acquisition a été fixé à 400 M$. En 2021, Senture a réalisé un chiffre d'affaires de 192 M$ - soit 2,5% du CA consolidé de Teleperformance.



'Notons que cette opération est relutive sur les BPA de Téléperformance d'environ 5% selon le management ce qui est cohérent avec nos propres estimations (nous recomposons environ 3% en 2021e pro forma)', conclut Oddo.



