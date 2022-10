Teleperformance : Oddo maintient son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo reconduit son opinion Surperformance et son objectif de cours à 377 E sur le titre Teleperformance.



La publication du T3 devrait ' confirmer la poursuite d'une excellente croissance et permettre au management de préciser ses attentes annuelles ', avance l'analyse.



' Nos estimations reposent sur un chiffre d'affaires au T3 de 2 040 ME en hausse de 16.2% dont 6.3% LFL ', poursuit l'analyste. ' Retraité des contrats COVID, la progression serait de 13.8% soit un rythme comparable à celui du premier semestre (12.9%) et à vrai dire proche du T2 (14.5%). '



Au final termine l'analyste, Teleperformance continuera de démontrer au T3 ' une excellente capacité de croissance ce qui reste très rassurant dans le contexte actuel '.



