Teleperformance : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Teleperformance, avec un objectif de cours réduit de 390 à 354 euros, 'en raison de l'ajustement de la prime de risque/taux sans risque (taux d'actualisation 8.4% vs 8%)', précise l'analyste.



Hier soir, le groupe a publié un CA de 2006 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en progression de 2,2% mais à un niveau légèrement inférieur aux estimations d'Oddo BHF (2036 ME) et du consensus (2057 ME).



'L'essentiel de l'écart avec les estimations est lié à l'impact dilutif sur le CA de la montée en puissance de l'offshore (impact -0.6pt ; cf ci-dessous)', souligne le bureau d'analyses.



En outre, le managament de Teleperformance a ajusté légèrement ses attentes pour l'ensemble de l'année en indiquant s'attendre à une croissance du CA en organique d'environ +7% (vs supérieure à 7% initialement), tandis que l'objectif de MOP est rehaussé à 16% (vs 15,7% précédemment).



'Au final, l'ajustement de guidance pour 2023 est plutôt neutre sur nos BPA. L'ajustement de -2.2% en moyenne sur 2023-2024 est lié à un effet devises défavorable (USD)', conclut Oddo BHF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.