Teleperformance : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Teleperformance avec un objectif de cours ajusté de 443 à 448 euros, au lendemain d'un point d'activité marqué par 'une très forte croissance organique et des objectifs 2021 relevés'.



'Au final, le groupe démontre une fois de plus une excellente croissance organique portée par la digitalisation de l'économie et la valeur ajoutée de l'offre', pointe l'analyste, qui remonte ses estimations de BPA de 2,6% en 2021 et de 1% pour 2022.



'De nouvelles opérations de croissance externe sont possibles pour renforcer l'expertise du groupe notamment vers les services spécialisés et les solutions digitales intégrées', souligne par ailleurs l'analyste en charge du dossier.



