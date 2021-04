Teleperformance : Objectif de croissance relevé pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Teleperformance annonce viser désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'au moins +12% à données comparables, contre un objectif d'au moins +9% à données comparables auparavant.



Le groupe d'externalisation de la relation client dévoile un CA d'un peu plus de 1,71 milliard d'euros au titre de son premier trimestre 2021, en croissances de 26,6% à données publiées et de 35,9% à données comparables.



Selon Teleperformance, cette croissance organique record s'appuie notamment sur la digitalisation accélérée de son environnement clients et sur les activités d'assistance aux gouvernements dans leur campagne de vaccination en Europe.



