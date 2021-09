Teleperformance : Objectif de cours relevé chez Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance ' sur le titre Téléperformance, avec un objectif de cours relevé à 443 euros, contre 417 euros précédemment.



Le bureau d'analyses met en avant la dynamique de croissance du 1er semestre, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 36,8%. Si la société a pu profiter du déploiement des services d'assistance Covid, ' la croissance organique sous-jacente retraitée reste supérieure à 20% ', souligne Oddo.



La profitabilité s'est d'ailleurs fortement appréciée au 1er semestre, avec une marge opérationnelle (MOP) de 14%, contre 12,8% un an plus tôt. Dans ce contexte, le management cible même une MOP supérieure à 14,5% sur l'ensemble de l'exercice.



' Au final, le groupe démontre une fois de plus une excellente croissance organique portée par la digitalisation de l'économie et par la valeur ajoutée de l'offre ', conclut l'analyste.





