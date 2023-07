Teleperformance : Le résultat net a stagné au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 3960 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de 2,2% à données comparables et de +7% à données comparables hors 'contrats Covid' par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITA courant ressort à 577 ME (contre 566 ME un an plus tôt), l'EBIT s'établit à 446 ME (vs 438 ME il y a douze mois) et le résultat net part du groupe est de 271 ME (vs 274 précédemment).



Le résultat net dilué par actions s'établit à 4,59 euros, contre 4,6 euros un an plus tôt.



'Notre niveau de croissance au second semestre sera directement corrélé à la dynamique macroéconomique spécifique à certaines activités à forte saisonnalité dans des secteurs clefs tels que la santé, la distribution ou la technologie', souligne Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance.



Teleperformance ajuste ses objectifs financiers annuels 2023 et cible désormais une croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors 'contrats Covid' comprise entre + 6 % et + 8 % avec un objectif de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires confirmé : en hausse de + 50 pb pour atteindre 16 %.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.