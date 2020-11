Teleperformance : Le CA trimestriel progresse de 12,3%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance enregistre un chiffre d'affaires de 1,43 milliard d'euros au 3e trimestre 2020, soit une progression de 12,3% à données comparables par rapport au 3e trimestre 2019.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA progresse de 7,4%, à 4,08 milliards d'euros.



Fort de cette bonne performance , Teleperformance relève son objectif de croissance annuelle de chiffre d'affaires pour 2020 : la croissance visée est désormais d'environ 8% à données comparables, contre un objectif de croissance ' de l'ordre de 6% ' annoncé précédemment.



Par ailleurs, le groupe confirme son objectif d'atteindre un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires d'au moins 12,5 %.



Le groupe maintient par ailleurs les objectifs suivants : un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en 2022, une croissance moyenne à données comparables supérieure ou égale à +6% par an sur la période 2020-2022, et un taux de marge d'EBITA d'environ 14,5% en 2022.



