Teleperformance : Le CA trimestriel en hausse de +6,2%

(CercleFinance.com) - Le groupe Teleperformance annonce ce soir un chiffre d'affaires de 1,352 milliard d'euros, en hausse de +6,4% à données publiées et de +6,2% en comparable.



Dans le détail, les deux premiers mois de l'année s'affichent en forte croissance, avant un mois de mars stable du fait de l'impact de la crise sanitaire sur la seconde moitié du mois.



'L'environnement lié au Covid-19 reste hors norme et très incertain et l'activité au 2ème trimestre est attendue en recul. Le coût de la montée en puissance rapide du télétravail et l'impact des fermetures de sites pèseront sur les marges du groupe au 1er semestre et ce malgré l'activation d'un programme annuel de réduction de coûts de l'ordre de 250 millions d'euros', indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TELEPERFORMANCE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok